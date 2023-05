Deila duidelijk in polepositie om nieuwe Club Brugge-coach te worden, maar balanceert bij Standard nog tussen 2 keuzes

Het zijn drukke dagen voor Ronny Deila. Omgaan met de interesse van Club Brugge en bij Standard ondertussen nog de dagelijkse gang van zaken beheren: het is verre van evident.

Ondanks het ontkennen van een akkoord bij blauw-zwart gaat zowat iedereen er van uit dat het wel degelijk tot een overstap komt. Maar zolang de clubs hierover niet communiceren, is het niet officieel. En zolang Ronny Deila bij Standard onder contract ligt, heeft hij uiteraard de plicht en het recht om daar zijn job uit te voeren.

Er doet nu ook al het verhaal de ronde dat Deila in de laatste match niet meer op de bank zou zitten, maar de Noor is nog altijd diegene die de beslissingen neemt. Die kunnen in Luik vooral belangrijk zijn met het oog op de ontwikkeling van jonge talenten. De Rouches zijn immers al uitgeschakeld voor Europees voetbal.

Filosofie

Hoe wil Deila dan die laatste twee schijnbaar overbodige matchen aanpakken? "Eerst en vooral kampen we met veel spelers die out zijn door blessures. Tegelijkertijd moeten we ook kansen geven aan de jongere spelers. Ze hebben speelminuten op het veld nodig. Dat is de enige manier om te leren." Een duidelijke filosofie.

"Je kan over dingen praten zoveel je wil, maar je leert pas écht als je op het veld staat. Het is belangrijk dat veel jonge spelers voldoende kansen krijgen. Je moet wel een goede balans vinden en het is de taak van iedereen om daar in te slagen." Ongetwijfeld zou Standard zich hier beter op kunnen focussen als het zou weten wie volgend seizoen aan het roer staat.