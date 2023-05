Gift Orban geniet concrete interesse van Chelsea en droomt luidop van toptransfer: "Bij Real Madrid worden prijzen gepakt"

Gift Orban beweert dan wel dat hij niet aan een transfer denkt, maar de kans is héél klein dat de aanvaller volgend seizoen nog voor KAA Gent zal spelen. Bovendien legt de 20-jarige Nigeriaan de lat voor zichzelf héél hoog .

"Ik droom ervan om in een grote competitie te voetballen", windt Gift Orban er in Het Laatste Nieuws geen doekjes rond wat zijn volgende stap zal moeten worden. "Ik kiest altijd voor clubs waar ik me op mijn gemak voel én waar ik zal spelen. Mijn ultieme droom? In de Premier League voetballen."

Met Chelsea FC is er alvast concrete interesse van over Het Kanaal, maar Orban heeft wel meerdere favoriete ploegen. "Manchester City, Manchester United, Liverpool FC,... (blaast) Van Arsenal FC hou ik niet. Het lijkt alsof ze geen titels willen winnen. Ze kopen en verkopen hun spelers. En dat is het."

"Ik wil naar een club waar ze voor de prijzen spelen", besluit Orban. "Kijk naar Real Madrid. Daar hebben ze geen tijd voor tiki-taka of iets anders. Bij Real Madrid worden gewoon prijzen gepakt."