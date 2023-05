Mag Milan straks vijfde Belg verwelkomen? Rossoneri achter topschutter aan

Loïs Openda (23) rijgt intussen de succesvolle seizoenen aaneen. Dat ziet de Belgische spits mogelijk beloond worden met een absolute toptransfer.

Volgens het Italiaanse La Gazzetta dello Sport staat de topschutter van Lens helemaal bovenaan het lijstje van AC Milan. In Milaan zou men 25 miljoen euro veil hebben voor de pijlsnelle aanvaller. Dat is 15 miljoen euro meer dan zijn Franse club betaalde aan Club Brugge, en 5 miljoen meer dan zijn huidige marktwaarde.

Veel hangt echter wel af van een eventueel Champions League-ticket voor de Milanezen. Momenteel staan de Rossoneri op een vierde plek, goed voor dat ticket. De voorsprong op Atalanta bedraagt echter maar 3 punten met nog 2 wedstrijden te gaan. Mocht blijken dat het straks toch Europa League-voetbal wordt voor de Milanezen, lijkt een bedrag van 25 miljoen euro na onder meer de mislukte transfer van De Ketelaere vorige zomer uit den boze. Met Juventus komende zondag staat Milan nog een loodzware opdracht te wachten.

Loïs Openda ontbolsterde dit seizoen helemaal in Noord-Frankrijk. Met 19 doelpunten in 36 wedstrijden loodste de spits de Franse club naar een voorlopige tweede plaats in de Ligue 1. Zijn sterke seizoen in Frankrijk leverde hem ook een selectie op voor de Rode Duivels.