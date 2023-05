Patrick Goots zeker van zijn stuk: "Die ene bal en zijn seizoen was geslaagd"

De play-offs van de Jupiler Pro League naderen hun ontknoping. Zondag kan Royal Antwerp FC de titel pakken.

D-Day in de Jupiler Pro League. Dit weekend al kan de nieuwe kampioen gekend zijn. Als Royal Antwerp FC wint van Union SG, dan is het de opvolger van Club Brugge. Vreemd, want lange tijd zag het er naar uit dat KRC Genk de hoofdprijs zou pakken.

Toch is Patrick Goots nog voorzichtig over de mogelijke titel. Het kan volgens de analist nog alle kanten uit. Union kan zeker winnen op de Bosuil, met een man als Boniface die heel vlot de weg naar doel vindt.

“Hij is het type spits dat Genk de voorbije maanden miste. Tolu heeft wel potentieel, maar had pech met die blessure. Als Onuachu was gebleven, denk ik niet dat iemand blauw-wit nog had ingehaald. Met hem erbij zou Genk met 2-1 of 3-1 gewonnen hebben van Union”, vertelt de analist aan Het Belang van Limburg.

Het vertrek van Onuachu en de blessure van Arokodare kon Samatta niet alleen opvangen. Hij had afgelopen weekend zelfs heel belangrijk kunnen zijn voor de Limburgers. “Samatta is een ander type. Hij had ook pech dat zijn lob zondag in blessuretijd net naast vloog. Die ene bal had ervoor kunnen zorgen dat zijn seizoen geslaagd was.”