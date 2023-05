Aan de deur gezet bij Antwerp, maar nog steeds in het hart: "Ik hoop dat ze de titel mogen vieren."

Hij kon Europees voetbal afdwingen met Antwerp, maar moest uiteindelijk de club toch verlaten. Nu is hij kampioen geworden met Sparta Praag en volgt hij nog steeds Antwerp op de voet.

Afgelopen weekend werd Brian Priske kampioen met Sparta Praag. Een fantastische prestatie, maar hij verliest Antwerp niet uit het oog en het hart. "Ik geniet ervan om ze te zien spelen en om ze op de voet te volgen. Ik heb een paar goede vrienden overgehouden aan mijn tijd in Antwerpen. Ik wens de sympathieke staf en de fans het beste toe en hoop dat ze de titel mogen vieren", vertelt Priske tegenover Sporza.

"Samen met de geweldige supporters op de Bosuil, hebben ze veel kans om de trofee te pakken", weet Priske. "Ik schrik er niet van dat ze het zo goed doen dit jaar. Ze hebben veel geïnvesteerd, hebben een goede coach en een sportief directeur die weet hoe je een winnend team samenstelt."

Het was een afscheid in mineur, maar toch heeft de club een diepe indruk op hem nagelaten. "Antwerp is een geweldige club en ik ben trots dat ik er een jaar heb mogen doorbrengen. Antwerp zal altijd een groot deel uitmaken van mijn leven en me nauw aan het hart liggen. Ik wens ze het allerbeste toe", sluit hij af.