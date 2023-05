'Bestuur van Standard houdt zich aan belofte die vorige eigenaar maakte aan Arnaud Bodart'

Arnaud Bodart heeft veel meegemaakt met Standard. Het enige wat ontbreekt is een prijs pakken in Luik.

Het is het vierde seizoen dat Arnaud Bodart een vaste waarde is onder de lat bij Standard. In 2021 tekende hij een contract tot juni 2025, maar de kans dat dit uitgedaan wordt is zo goed als nihil.

Met de vorige eigenaar werd vastgelegd dat in juni 2023 zou gekeken worden om een transfer rond te krijgen. De huidige directie van de Rouches wil die gemaakte afspraak ook volgen en uitkijken voor een goede deal.

Volgens La Dernière Heure wil Standard drie miljoen euro krijgen voor Bodart. Laurent Henkinet zou zijn plaats dan innemen. Hij ligt nog onder contract tot 2026. Mathieu Epolo wordt dan tweede doelman op Sclessin.

Bodart gaf zelf al aan dat hij geen seizoen te veel bij Standard wil spelen. De club wil dat Bodart naar het buitenland vertrekt. Er zouden al verschillende buitenlandse clubs de nodige interesse hebben in de doelman van Standard.