Cisse Severeyns doorprikt clichébeeld over titelmatch van Antwerp: "Allemaal dikke zever"

Zondag kan Royal Antwerp FC de titel pakken. Als het wint van Union SG, dan is het de opvolger van Club Brugge als landskampioen.

De Bosuil is één van de meest iconische stadions van ons land. De fans van Royal Antwerp FC zouden zondag nog een schepje extra kunnen zijn in de titelstrijd. Als het publiek zich erachter zet, dan verwacht Cisse Severeyns een absolute heksenketel.

“Het is zotter dan ooit tevoren”, vertelt Severeyns aan Het Nieuwsblad. “En dat is een troef. Soms hoor ik vertellen dat het ook verlammend zou kunnen zijn voor de eigen spelers, maar dat is dikke zever. Je krijgt er net een boost van.”

Het zorgt voor speciale toestanden. “Zeker in de play-offs is het echt wel indrukwekkend, hoor. Ook ik zing uit volle borst mee. Je kunt niet anders, je wordt meegezogen. Als ik 's avonds naar huis ga, ben ik al blij dat ik geen oorsuizingen heb.”

Severeyns verwijst naar de fanatieke supporters op de Bosuil, maar ook buitenshuis kunnen ze voor de nodige sfeer zorgen. “Ik kan me de beelden vanop Wembley destijds levendig voor de geest halen, dat was ook indrukwekkend. Maar zondag tegen Union wordt het nog straffer, denk ik. Dit is de match van ons leven. De heilige grond zal in vuur en vlam staan.”