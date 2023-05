Gewezen Rode Duivel krijgt gloedniéuwe functie bij Eredivisie-club

Maarten Martens krijgt een gloednieuwe functie bij AZ Alkmaar. De voormalig Rode Duivel wordt er 'transitiecoach'.

De 38-jarige Belg zal vanaf volgend seizoen een brugfunctie vertolken tussen de jeugdopleiding en het eerste elftal. Dat meldt het Nederlandse Voetbal International.

Dat is een nieuwe functie in de technische organisatie van de Alkmaarse club. De bedoeling is dat Martens, die dit seizoen nog coach was van Jong AZ, verhuurde A-selectiespelers intensief gaat volgen. Wouter Goes, Mexx Meerdink, Ernest Poku, Lewis Schouten en doelman Rome-Jayden Owusu-Oduro. Dat zijn de eerste vijf spelers die Martens zal overhevelen naar de eerste ploeg.

Die vijf spelers maakte onderdeel uit van de jeugdploeg die het voorbije seizoen de UEFA Youth League won. AZ is daarmee de eerste Nederlandse ploeg ooit die dat voor elkaar kreeg. De Noord-Hollanders staan dan ook bekend om hun sterke jeugdopleiding.

Martens tekent een contract tot 2025 als 'transitiecoach'. Jan Sierksma, die de U19's van de Nederlandse club naar Europees succes leidde, neemt over bij Jong AZ.