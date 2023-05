Trainer 'stelen' bij concurrent? Club Brugge is lang niet aan zijn proefstuk toe

Het is officieel: Ronny Deila is de nieuwe coach van Club Brugge. Hij komt over van een rechtstreekse concurrent. Blauw-zwart is niet aan zijn proefstuk toe.

Voor Standard is het helemaal opnieuw beginnen richting volgend seizoen, want veel spelers én de coach zijn er vertrokken. Voor Club Brugge is het dan weer niets nieuws om een coach weg te plukken.

Het is namelijk al lang niet meer de eerste keer dat ze het doen op Jan Breydel. Als je een afkoopsom kan betalen en een coach kan losweken, dan is het natuurlijk gewoon het spel van vraag en aanbod.

Succesformule

En meestal doen die 'gestolen' coaches het prima bij blauw-zwart. Meer nog: enkel Alfred Schreuder kon de titel pakken zonder van bij een andere Belgische ploeg te komen initieel.

De laatste Noor sinds Ronny Deila die coach was van Club Brugge? Trond Sollied. Hij was eerst anderhalf jaar coach bij Gent en pakte de titel bij blauw-zwart in 2003 en 2005, met ook nog twee keer de Beker van België én drie keer de Supercup als toemaatje.

De mensen die in zijn spoor kwamen? Die konden nooit een titel pakken. Denk maar aan Adrie Koster, Christoph Daum, Juan Carlos Garrido, ... Falingen, geen enkele titel. En toen kwam Michel Preud'homme, al werd die niet rechtstreeks weggeplukt bij een concurrent - al had hij wel een verleden in Standard en Gent.

En de laatste jaren?

In 2017 plukte Club Brugge Ivan Leko weg bij seizoensrevelatie STVV. Twee seizoenen later deden ze hetzelfde met Philippe Clement, net kampioen geworden bij KRC Genk bovendien. En dat leverde ook prijzen op met hopen.

Dit seizoen was een heel moeilijk jaar voor Club Brugge om de voetsporen van Clement te vullen. Hoefkens, Parker en De Mil probeerden het. Maar voor volgend seizoen mikken ze opnieuw op hun beproefd recept en plukken ze de coach weg bij Standard. Met Karel Geraerts (Union) en Jonas De Roeck (Westerlo) als andere kandidaten was het doel al even duidelijk.