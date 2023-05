Absolute sterkhouder Antwerp heeft zinnen op transfer gezet: "De ambitie is er om te vertrekken"

Nog twee wedstrijden te gaan en mogelijk morgen alles al beslist... Voor Jean Butez, de doelman van Antwerp, zou het dan mooi geweest zijn. De 28-jarige goalie heeft nog ambitie om in een topcompetitie te spelen.

Met zijn statistieken kan je natuurlijk buitenkomen. 27 clean sheets op 50 matchen, dat doet niet iedereen hem na. Al moest hij zich wel vijf keer omdraaien in de laatste drie matchen. ­“Tegengoals ­horen er nu eenmaal bij", zegt hij in GvA. "Maar als je dan ziet hoe we het thuis tegen Club ­Brugge hebben recht­gezet…"

Met een titel afscheid nemen, zou voor hem een optie zijn. “Of het ideaal zou zijn om te vertrekken met een titel? We hebben er toch al een”, lachte ­Butez. “De ambitie om te vertrekken is er, inderdaad, maar ik zie me hier ook nog enkele mooie ­jaren beleven. Mijn focus ligt nu op de titel en pas na de wedstrijd tegen Genk ga ik over mijn toekomst beslissen.”