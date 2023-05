Philippe Clement geeft aan waar het momenteel bij Monaco fout loopt

Philippe Clement en Monaco zitten opnieuw in een moeilijke periode. Het pakte recent 1 op 9 en is voor de laatste speeldag afhankelijk van de andere teams om nog een Europees ticket te pakken.

Zaterdag verloor Monaco met 2-0 op bezoek bij Rennes. Het was een pijnlijke nederlaag en daardoor zakte het naar een 6e plaats.

"Tijdens de wedstrijd was het geen fysiek probleem. Als je elke keer een week de tijd hebt om te rusten, gaat het meer over vertrouwen", vertelde Philippe Clement na de wedstrijd.

"Het is een moeilijke tijd, nadat we dit seizoen betere periodes hebben gehad", ging Clement verder. "Ik herinner me dat we nog niet zo lang geleden voor de 2e plaats vochten, maar het niveau van het team is eigenlijk gedaald."

"Boos ben ik niet, want ik zag spelers die alles gaven om hier punten te halen. Maar ik zag ook spelers die niet op hun best waren, en dat was duidelijk in bepaalde situaties. Nu moeten we in de laatste week hard werken om de 3 punten tegen Toulouse te pakken en moeten we kijken naar de resultaten van de andere wedstrijden", besloot Clement.

Eén punt achter Lille (4e) en gelijk met Rennes (5e): Monaco moet tegen Toulouse winnen, als ze nog hoop op een Europees ticket willen hebben.