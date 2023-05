Ten Hag wil doorpakken: United gaat vol voor deze topspits

Als het van Erik ten Hag afhangt, loopt Harry Kane volgend seizoen rond op Old Trafford. Hij zou van de Engelse topspits transfertarget nummer één gemaakt hebben.

Volgens het doorgaans goed ingelichte The Athletic pusht de Nederlandse hoofdcoach van The Mancunians intern nadrukkelijk voor de komst van de 29-jarige spits. Kane zou nog één jaar onder contract staan bij Tottenham, dat volgend jaar geen Europees voetbal speelt. De kans is dan ook bijzonder klein dat de topschutter van de Spurs volgend seizoen nog rondloopt in Londen.

Naast Harry Kane staan ook aanvallers Victor Osimhen (Napoli) en Dušan Vlahović (Juventus) op de lijst van Erik ten Hag. De Engelse topspits, die dit seizoen 30 doelpunten scoorde in de Premier League, zou echter transfertarget nummer één zijn van de Nederlander. Het valt echter af te wachten of Tottenham zal willen meewerken aan de transfer van hun sterspeler naar een concurrent.

Het belooft hoe dan ook een drukke zomer te worden in Manchester. Naast Kane zouden volgens The Athletic middenvelders Mason Mount (Chelsea) en Declan Rice (West Ham) helemaal vanboven op het lijstje staan van ten Hag. De kern van Manchester United zou er volgend seizoen dus bijzonder Engels kunnen uitzien.