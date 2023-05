In kannen en kruiken: Westerlo zet ambities kracht bij met komst van talentvolle Belg

Westerlo werd al een tijdje aan Arthur Piedfort gelinkt. De jeugdspeler van PSV Eindhoven heeft nu effectief de overstap gemaakt.

18 jaar is Arthur Piedfort. Hij was dit seizoen aan de slag bij de jeugd van PSV Eindhoven, maar keert nu dus terug naar België.

➡️ Incoming reinforcement for our defence 💪

Welcome to KVC Westerlo Arthur! ✍️



👉 https://t.co/rYHVpV5WXt#enallemaalsamen #jupilerproleague #transfer pic.twitter.com/4KWKHCmHxg