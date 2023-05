Indrukwekkend! Dit doen AS Roma-fans voor de match... Kippenvel

De sfeer zit er goed in voor de wedstrijd tussen Sevilla en AS Roma. Die supporters van die laatsten zetten deze namiddag het centrum van Budapest op stelten. Rond 16u trokken ze in corteo naar het stadion. Indrukwekkend!

Manuel Gonzalez in Budapest Rond 15u30 kwam iedereen uit het sfeerdorp van Roma gestroomd. Duizenden Romeinse fans verzamelden en trokken in corteo naar het stadion. Straatbreed liepen ze arm in arm naar de Puskas Arena. Wij waren aanwezig en namen een aantal leuke filmpjes. © Voetbalkrant.com © Voetbalkrant.com





