Voormalig Club Brugge-speler mag op zoek naar nieuwe club: interesse uit Premier League en Bundesliga

De Nederlandse winger, die door Villareal uitgeleend wordt aan de Engelse club, mag dus op zoek naar een nieuw avontuur. Zijn korte periode bij Tottenham was geen succes: zo kwam de zesvoudig international dit seizoen aan amper 163 minuten in de Premier League, waarin hij één keer wist te scoren.

De verwachting is dat de 26-jarige linksbuiten opnieuw verhuurd zal worden. Romano weet dat enkele clubs uit de Premier League, alsook uit de Bundesliga en de Ligue 1 azen op zijn handtekening.

Tottenham haalde de winger vorige zomer op huurbasis weg voor de neus van Everton. De Spurs wisten een afkoopsom van 31 miljoen euro af te dwingen in het huurcontract, maar gaan die na een teleurstellend seizoen dus niet lichten.

Tottenham will not trigger the £27m buy option clause for Danjuma, he’ll formally return to Villarreal but he’s expected to leave the club again. 🚨⚪️ #THFC



Danjuma has been approached by PL, Bundesliga and Ligue1 clubs over possible move. pic.twitter.com/OvpEZvpyyg