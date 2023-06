Relatie verzuurd? Cuypers schept duidelijkheid na harde woorden van Vanhaezebrouck

Hein Vanhaezebrouck was een paar keer bijzonder hard voor Hugo Cuypers. Dingen die absoluut binnenkwamen bij de speler van KAA Gent.

“Soms vergeet Hugo belangrijke dingen voor het team. Hij moet geen andere voetballer willen worden”, waren enkele van de harde uitspraken aan het adres van Hugo Cuypers. Straffe taal van trainer Hein Vanhaezebrouck.

“En hij had honderd procent gelijk. Zonder dat ik er zelf bij stilstond, was ik te veel bezig met het verbeteren van mijn mankementen in plaats van mijn kwaliteiten”, vertelt Hugo Cuypers heel erg duidelijk aan Het Laatste Nieuws.

“Ik focuste bijvoorbeeld te veel op mijn positie, zat te veel tussen de lijnen. Terwijl ik diep moest gaan, want dát is een van mijn sterktes. Hein durft openlijk kritiek uiten, dat is zijn manier van werken.”

Iets waar Cuypers geen probleem mee heeft. Nu tenminste niet. “Goh, vijf jaar geleden had ik in de put gezeten. Ik zou me wegsteken, vertrouwen verliezen. Maar nu kan ik dat plaatsen. Ik heb geen schrik om het gesprek aan te gaan. Integendeel, ik sta ervoor open. Net na die ene persconferentie kwam Hein trouwens zelf naar mij met beelden en data. Hij tóónde waarom hij dat had gezegd.”