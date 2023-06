Thorgan Hazard gooit kaarten op tafel: "Of ik al aanbiedingen uit België kreeg?"

Thorgan Hazard heeft een moeilijk seizoen achter de rug. Een blessure tijdens zijn uitleenbeurt aan PSV maakte het er niet gemakkelijker op.

Thorgan Hazard zat bij Dortmund vaker aan de kant dan hem lief was. Een uitleenbeurt aan PSV Eindhoven moest voor oplossingen zorgen, maar een blessure gooide roet in het eten. Een toekomst in de Bundesliga lijkt onze landgenoot niet meer te hebben.

“We hadden afgesproken dat we zouden praten wanneer ik terugkwam uit vakantie om de beste oplossing te vinden. En ik denk dat ik best zou vertrekken”, aldus Hazard aan Het Nieuwsblad. Of het een Belgische club kan worden is voorlopig geen optie. “Dat weet ik niet, ik heb alleszins nog geen aanbiedingen ontvangen van Belgische clubs.”

Ook bij de Rode Duivels is het uitkijken of er nog plaats is voor Hazard. Dinsdag maakt bondscoach Domenico Tedesco zijn selectie voor de EK-kwalificatiewedstrijden tegen Oostenrijk en Estland bekend.

“Tijdens de vorige interlandbreak was ik geblesseerd, maar nu ben ik beschikbaar. Ik denk nog niet aan mijn internationaal pensioen zoals Eden. De bondscoach moet beslissen of hij me nodig heeft”, besluit Hazard.