Waar ligt de toekomst van Lionel Messi?: "Cashen moet hij niet meer doen"

Waar speelt Lionel Messi na de zomer van 2023. Door zijn aangekondigd vertrek bij PSG is het een van de belangrijkste vragen die momenteel in het internationale voetbal speelt.

Na het bericht dat Lionel Messi bij PSG vertrekt, is de geruchtenmolen in overdrive gegaan. Momenteel zijn er verschillende opties. Zo behoort een terugkeer naar Barcelona tot de mogelijkheden, maar daar zijn de besparingen mogelijk een probleem.

Ook is er het verhaal dat Messi naar Inter Miami zou gaan, maar dat hij het 1e seizoen nog naar Barcelona wordt uitgeleend. Ook is er Saudi-Arabië. Daar zouden ze hem met een salaris van 1 miljard willen lokken. "Cashen moet Messi niet meer doen", vertelde Sirik Geffray, Ligue 1-kenner, aan Sporza. "Hij is al 15 of 20 keer binnen."

Geffray denkt dan ook aan een ander doel: "Hij ging naar PSG om nog eens de Champions League te winnen. Dat lukte niet, maar het is wel nog altijd zijn doel. Hij hoopt dat bij Barcelona met Xavi als trainer en een nieuwe generatie spelers nog eens te kunnen doen."