Zijn Lukaku en Megan Thee Stallion al meer dan drie jaar een koppel? Deze tekst zorgt ervoor dat héél véél mensen overtuigd zijn

Romelu Lukaku lijkt (eindelijk) meer prijs te hebben gegeven over zijn liefdesleven. Op het huwelijk van Lautaro Martinez werd de Rode Duivel hand in hand gespot met Megan Thee Stallion. Het lijkt er ondertussen zelfs al op dat de twee al enkele jaren een koppel zijn.

Niet alleen Romelu Lukaku, maar ook Megan Thee Stallion is héél karig met informatie als het over haar privéleven gaat. Een blik op discografie - en meerbepaald op het nummer 'Fkn Around' uit 2020 - van de Amerikaanse zangeres is voer voor speculaties.

In de lyrics vinden we immers volgende zinnen terug. Voor de duidelijkheid: we hebben het letterlijk overgenomen: "Everybody wanna know who Megan dating. Well that depends on whatever the day is. I got me a European papi out in Italy."

Sinds 2020 of langer?

En waar voetbalde Lukaku in 2020? Juist, ook toen droeg Big Rom het shirt van Internazionale FC. En ook toen was de Rode Duivel al vader. Met andere woorden: zijn de twee al een koppel sinds 2020 of langer? Het lijkt er alleszins sterk op.