Kevin De Bruyne klaar om te toveren en nog meer harten te veroveren

Zaterdag staat de stadsderby tussen Manchester City en Manchester United op het programma. De fans van City kregen alvast goed nieuws te horen.

Kevin De Bruyne is wederom levensbelangrijk voor Manchester City. Hij en zijn ploeg zijn na de landstitel op zoek naar de legendarische 'Treble'. De volgende stap kan gezet worden in de finale van de FA Cup tegen stadsgenoot Manchester United.

Zelfs zonder De Bruyne zou City favoriet zijn, maar de fans kregen extra goed nieuws van Guardiola op de persconferentie voor de wedstrijd. "Zij (De Bruyne en Grealish) hebben in de laatste sessies goed meegetraind. Voor de rest moeten we ons weinig zorgen maken, quasi alle spelers zijn in orde", aldus Guardiola.