Union ziet het grote verschil in de titelstrijd met vorig seizoen: "Dit jaar hebben we er nauwelijks tijd voor gehad"

Union doet voor het 2e jaar op rij mee voor de titel. Deze keer doet het wel mee tot het einde. CEO Philippe Bormans ziet het grote verschil tussen de 2 seizoenen.

Vorig seizoen stond Union bijna de hele reguliere competitie op kop. Zo begon het aan kop in play-off 1, maar het succes bleef niet duren en Club Brugge ging er nog op en over. Union werd uiteindelijk 2e.

Philippe Bormans, de CEO van Union, wijst erop dat de terugval onder meer aan de halvering van de punten lag. "Het kan een mentale impact hebben", zei hij daarover bij Het Laatste Nieuws. "Vorig jaar hadden we daar last van."

Volgens de CEO speelde dat dit seizoen minder mee. "We hadden zo'n drukke kalender, waardoor we amper naar de stand hebben kunnen kijken of konden rekenen", ging hij verder. "We zullen dit jaar 57 officiële wedstrijden gespeeld hebben. Dat zijn 2 competities tegelijk en dat is eigenlijk ongelooflijk."