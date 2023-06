Een onwaarschijnlijke transfer in de maak? 'Chelsea wil Romelu Lukaku in een ruildeal betrekken'

Speelt Romelu Lukaku volgend seizoen voor Juventus? Chelsea wil graag Dusan Vlahovic binnenhalen en daarvoor bekijken ze een mogelijke ruil. De naam van Lukaku is opmerkelijk in het verhaal.

In Italië en vooral dan bij Juventus zijn ze wild van Dusan Vlahovic. De 23-jarige spits scoorde in 63 wedstrijden 23 keer. Veel topclubs willen hem binnenhalen, maar het prijskaartje is niet min. Juventus vraagt namelijk 80 miljoen euro.

Bayern München zou geïnteresseerd zijn om de transfersom te betalen, terwijl PSG nog afwacht. Atletico Madrid en Chelsea willen een ruildeal op poten zetten. Atletico zou Alvaro Morata naar Turijn willen sturen. Overigens geen onbekende voor Juventus, want hij speelde er eerder al eens.

De ruildeal van Chelsea is des te opmerkelijker. Zij willen volgens La Gazzetta dello Sport Romelu Lukaku naar Juventus sturen. Opmerkelijk, want Mauro Pochettino gaf eerder al aan dat het met Lukaku aan het nieuwe Premier League-seizoen wil beginnen.

Ook heeft Lukaku geen goede herinneringen aan Juventus. De laatste keer keer kreeg hij er racistische opmerkingen naar het hoofd geslingerd. Lukaku die naar Juventus gaat, lijkt in die zin dus redelijk onwaarschijnlijk.