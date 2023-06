Einde van een tijdperk: AC Milan neemt afscheid van een clubicoon

Zlatan Ibrahimovic verlaat AC Milan. Dat heeft de club zelf aan Italiaanse media laten weten. Zo komt er een einde aan het huwelijk tussen Ibrahimovic en Milan.

In zijn laatste seizoen bij AC Milan kwam Zlatan Ibrahimovic niet veel meer in actie. Hij had veel last van blessures en daardoor verzamelde hij slechts 144 minuten in 4 wedstrijden.

Wel was er een lichtpuntje voor Ibrahimovic dit seizoen. Hij werd de oudste doelpuntenmaker (41) ooit in de Serie A. Bij een 3-1-nederlaag op Udinese scoorde hij een penalty.

Ibrahimovic was einde contract bij Milan en besliste om dat niet te verlengen. Waar de toekomst van de Zweed ligt, is nog niet duidelijk.

Bij Milan is Ibrahimovic een echt icoon. Hij speelde er tussen 2010 en 2012 en pakte in 2011 de landstitel. In 2020 keerde hij terug en won hij vorig seizoen de beker. In 163 wedstrijden scoorde hij 93 keer en gaf hij 35 assists.

Tijdens de laatste wedstrijd thuis tegen Hellas Verona zal Ibrahimovic niet in actie komen. Nadien zal hij wel gehuldigd worden. Er zal onder meer een boodschap op de boarding komen, die tijdens de week al getest werd.