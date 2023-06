Bart De Wever erkent pijnlijke voetbalfout die hij maakte in het verleden: "Dat klonk mij als muziek in de oren"

Bart De Wever probeert het voetbal in zijn stad vooruit te helpen. Hij werkt achter de schermen mee aan het stadiondossier van Antwerp bijvoorbeeld. Maar hij heeft ook moeten leren dat er gevoeligheden zijn in het voetbal.

Er is sprake geweest dat Paul Gheysens een andere voetbaltempel zou bouwen omdat hij Tribune 2 maar niet in orde krijgt. Voor De Wever is het belangrijk dat Antwerp op de Bosuil blijft, zo leerde hij. “Die Bosuil geldt als heilige grond. Ik heb voetbalpsychologie leren min of meer doorgronden. Dat was voor mij niet zo gemakkelijk", klinkt het in HLN.

Dat leerde hij toen Patrick De Cuyper tien jaar geleden met een plan kwam om Zulte Waregem en KV Oostende in Antwerpen te laten voetballen. "Dat klonk mij als muziek in de oren. Ik had daar al in het zakenleven een ronde voor gedaan. We hadden behoorlijk wat kapitaal op het oog."

"Maar dat is gebotst op de voetbalpsychologie waarbij dat blijkbaar allemaal niet zomaar kan. Ik heb toen leren ervaren en onthouden wat een traditieclub eigenlijk is. ‘Ein Traditionsverein’, zeggen ze in het Duits. En daar kun je niet zomaar wat mee beginnen boetseren.”