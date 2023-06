Dan toch geen kampioen vandaag? 'Fans van Club Brugge zitten met bizar plan'

Vandaag moet bekend raken wie de titel pakt. Al zou het ook kunnen dat we officieel geen landskampioen hebben.

Antwerp, Union SG of toch KRC Genk? Vandaag weten we normaal wie de landskampioen wordt. Normaal schrijven we, want volgens VTM Nieuws zitten de fans van Club Brugge met een bizar plan.

Het is al geweten dat de Brugse aanhang geen zin heeft dat Royal Antwerp FC kampioen wordt. Zo werd er de vorige partij zelfs gejuichd toen KRC Genk op Jan Breydel scoorde. Vreemde taferelen waren dat.

De nieuwszender komt met het verhaal dat het gerucht de ronde doet dat de supporters van blauwzwart het veld zouden bestormen in Union, mocht de situatie in Brussel ervoor zorgen dat Antwerp toch kampioen zou zijn. Daardoor zou er nog een uitspraak moeten komen over een forfait voor de match tussen Union SG en Club Brugge, met alle gevolgen van dien.

Officieel zou er dan vandaag eigenlijk geen kampioen zijn, tenzij Royal Antwerp FC wint van KRC Genk. Want dan is The Great Old altijd kampioen, wat er ook gebeurt in Union... Zien wat het straks wordt!