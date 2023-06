Einde voor Philippe Clement bij Monaco? "Ik heb fouten gemaakt, het is aan de bestuurders"

De laatste speeldag werd nog maar eens een nederlaag voor Monaco. Toulouse was met 1-2 te sterk. Daarmee eindigde Monaco zesde en werd het een heel teleurstellend seizoen. Weeral geen Champions League en dat zou Clement wel eens de kop kunnen kosten, zo liet hij zelf doorschijnen.

"Het is een mislukking voor ons. Maar ik vertelde de spelers dat we de kwalificatie voor deze wedstrijd niet hadden verloren", zegt hij bij L'Equipe. "We verloren het op andere momenten in het seizoen. De uitschakeling tegen Leverkusen na strafschoppen en de nederlaag tegen Lens (0-3), waarna we enkele weken in elkaar zakten, waren de sleutelmomenten van het seizoen. Ik voel me daar verantwoordelijk voor. Ik kon de juiste woorden niet vinden."

En nu? We weten dat ze in Monaco elk seizoen CL ambiëren, maar dat maar niet lijkt te lukken. "Ik wil vechten voor deze club, maar het is aan de leiders om te beslissen (over de toekomst). Voor Lens hadden we het over verlengen (hij staat onder contract tot juni 2024), iedereen was blij."

"Het gaat heel snel. Het is een managementkeuze. Maar ik ben niet iemand die verantwoordelijkheid uit de weg gaat. Ik kijk altijd in de spiegel om mezelf te verbeteren en de juiste conclusies te trekken. Voor nu is het moeilijk. Ik ben moe. Ik heb de afgelopen weken alles gegeven, met enkele fouten. Maar dat is het leven van een coach."