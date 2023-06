Mike Trésor steekt interesse uit Premier League niet weg: "Ik zou mij er goed voelen"

Mike Trésor maakte dit seizoen het mooie weer bij KRC Genk. Het is uitkijken of de Limburgers hem aan boord kunnen houden.

Een speler als Mike Trésor, wie wil die niet in zijn ploeg hebben. Nu KRC Genk de titel nog kan pakken, is onze landgenoot daar echter niet mee bezig. Toch beseft hij wel dat er knopen zullen moeten doorgehakt worden na dit seizoen.

“Ik denk wel dat het de komende maanden ter sprake zal komen. Uit die gesprekken zal moeten blijken wat het beste is voor Genk en voor mezelf. Laat mij het zo verwoorden: ik zeg niet dat ik per se klaar ben in België. Ik heb sowieso nog veel te leren en moet stappen blijven zetten”, laat Trésor zich bij Het Laatste Nieuws uit over een mogelijke transfer.

En die interesse was er vorige zomer al. Niemand minder dan Vincent Kompany informeerde voor dit seizoen al naar Trésor. Nu de ploeg in de Premier League zal spelen volgend seizoen is een aanbod nog aanlokkelijker.

“Oké, ik heb meegekregen dat hij mijn kwaliteiten wel apprecieert. Dat is natuurlijk alleen maar fijn om te horen. Hij speelt met Burnley volgens een bepaalde filosofie, waarbij ik mij goed zou voelen. Voor mij is speelstijl altijd belangrijk geweest in het kiezen voor een club.”