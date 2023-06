Frank de Boer heeft eerste uitdaging beet sinds ontslag als bondscoach Oranje en gaat het wel héél ver zoeken

Frank de Boer gaat zijn carrière als coach toch weer verder zetten. Nadat hij afzwaaide als bondscoach van Oranje, zat de gewezen verdediger bijna twee jaar zonder job.

In juni 2021 besloot De Boer om zelf op te stappen als bondscoach van Nederland, twee dagen nadat het nationale elftal uitgeschakeld was op het EK in de achtste finales. De Boer zwaaide in zijn thuisland nog geen jaar de plak en zette weer een stap opzij omdat de doelstellingen niet gehaald werden.

Nadien volgde niet meteen een nieuwe uitdaging, maar nu heeft hij die dus toch weer gevonden. De inmiddels 53-jarige trainer gaat in de Verenigde Arabische Emiraten aan de slag bij Al-Jazeera, dat de laatste jaren er een gewoonte op nahoudt om een Nederlandse coach aan te stellen.

Het contract van Marcel Keizer liep er af en hij wordt nu dus opgevolgd door De Boer, die zelf zijn handtekening zette onder een overeenkomst voor twee jaar. Een avontuur in het Midden-Oosten lonkt.