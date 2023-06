Nieuwbakken coach Standard maakt het bilan op en spreekt over zijn toekomst

2 op 18. Dat is het trieste bilan voor Standard in play-off 2. En dus is het alle hens aan dek met oog op volgend seizoen ook al.

Standard wilde met een goed gevoel play-off 2 afsluiten, maar het werd uiteindelijk een einde in mineur en zonder zege. 2 op 18 is het jammerlijke bilan. Toch was de nieuwbakken coach sinds twee weken Geoffrey Valenne een al bij al tevreden man. © photonews "Ja, ik ben fier op mijn spelers dat ze hun job hebben gedaan en professioneel hebben gespeeld in een wedstrijd die nergens meer over ging." "We hadden kansen en bleven zoeken naar een resultaat. Er is ook veel positief te onthouden na dit seizoen." Groter worden als club "Een seizoen geleden waren we op dit moment al lang in vakantiemodus, nu zaten we toch in play-off 2. We willen op deze basis verder bouwen." Rest de vraag of dat met Valenne zal zijn? "Mijn rol? Geen idee wat er zal gebeuren, er zijn nog grote vraagtekens. Sommige spelers zullen vertrekken, sommigen zullen terugkeren uit uitleenbeurten. We moeten verder bouwen aan de basis en de juiste keuzes maken om groter te worden als club."