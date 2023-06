Filip Joos bikkelhard: "Hij is een sekteleider, niemand bij zijn volle verstand haalt hem nog"

De UEFA is een onderzoek gestart en de analisten hadden een duidelijke mening. Zo ook Filip Joos op maandagavond.

De beschuldigingen van José Mourinho aan het adres van ref Anthony Taylor krijgen mogelijk nog een pittig staartje.

De Europese voetbalbond UEFA startte een onderzoek naar het gedrag van de Portugees, die met ferme uitspraken kwam in de catacomben van het stadion.

🚨 #Mourinho attende lo staff arbitrale per lamentarsi: 'You're fucking disgrace. Anche Rosetti ha detto che non era (rigore) e tu non sei stato capace'#asroma 🟡🟠🔴 pic.twitter.com/RC1ejdT9H1 — laroma24.it (@LAROMA24) May 31, 2023

Filip Joos was in Extra Time zeer kritisch over de zaak en hij had ook meteen een duidelijke voorspelling in huis.

"Hij ziet dat er gefilmd wordt. Net daarom doet hij het, om zich vrij te pleiten. Hij is echt een sekteleider", aldus Joos.

Sekteleider

"Zijn carrière gaat nu over de Romeinen achter zich te krijgen en dat lukt. Ze hebben elkaar daarin gevonden."

"Roma is de beste club waar hij nog terecht kan. Hij zal blijven, want niemand die nog bij zijn volle verstand is en wil voetballen zal hem nemen. Hij gaat de Champions League nooit meer winnen."