Daley Blind laat zich uit over hoe concreet een transfer naar Royal Antwerp FC is

Tijdens de wintermercato stond Daley Blind al op het lijstje van Royal Antwerp FC. Hij ontbond toen zijn contract bij Ajax Amsterdam na meningsverschillen met Alfred Schreuder. Uiteindelijk landde de Nederlands international bij Bayern München.

Een succes werd dat niet, waardoor hij na amper een half jaar opnieuw vertrekt. Blind is transfervrij over te nemen, maar de interesse in de Nederlander is bijzonder groot. Hij wordt aan tal van clubs in het buitenland gelinkt.

Bij Veronica Inside liet Blind weten dat hij contact had met Marc Overmars. Van een transfer wil hij helemaal niet spreken. “Daar ga ik me niet over uitlaten. Ik heb hem gefeliciteerd met het kampioenschap en de dubbel”, klinkt het.

“Het is fantastisch hoe ze het daar hebben gedaan. Of Overmars toen gelijk zei: ‘Tot over een paar weken’? Nee, dat niet. Zo snel gaat dat niet. Ik ben nu transfervrij, dus er gaat veel op me af komen. Dat gaan we de komende weken rustig op een rijtje zetten en dan gaan we op gevoel een goede keuze maken.”

Ook Ajax zou opnieuw een poging willen ondernemen om Blind binnen te halen. Niet lang nadat Blind vertrok bij de club uit Amsterdam werd Alfred Schreuder ontslagen voor de tegenvallende resultaten.