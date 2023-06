OFFICIEEL: Real Madrid betaalt ruim 130 miljoen euro en heeft eerste toptransfer van de zomer binnen

Real Madrid heeft de eerste toptransfer van de zomer afgerond. De Spaanse topclub haalt Jude Bellingham weg bij Borussia Dortmund. De Duitsers hebben het princiepsakkoord zelfs al wereldkundig gemaakt.

Real Madrid ligt al eventjes in pole position om Jude Bellingham binnen te halen. De Koninklijke had al langer een mondeling akkoord met de 19-jarige middenvelder, maar de onderhandelingen met Borussia Dortmund verliepen iets moeizamer. Maar ook op clubniveau is er een akkoord.

Borussia Dortmund laat weten dat er een princiepsakkoord is over de transfer van Bellingham. De Spanjaarden betalen 103 miljoen euro voor de Engelse international. Via een bonussensysteem komt daar op termijn nog eens een slordige dertig miljoen euro bij.