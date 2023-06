De Bruyne onthult wat er gebeurde nadat hij 'shut up' riep naar Guardiola

Kevin De Bruyne staat voor de wedstrijd die zijn carrière moet bekronen, maar moet daarvoor wel nog voorbij het Inter van maatje Romelu Lukaku. Intussen is hij al veel gewend qua winnen, maar af en toe heeft hij toch nog een confrontatie met zijn trainer, Pep Guardiola.

Guardiola heeft hem ook al geprikkeld op persconferenties of na matchen. "Heb ik geen enkel probleem mee. Ik denk dat er af en toe meer van wordt gemaakt dan er eigenlijk aan de hand is. Wanneer een speler iets zegt of doet, wanneer een trainer iets beweert. Da’s nooit iets persoonlijk, he", vertelt hij in HLN.

De Bruyne blonk uit tegen Real Madrid, maar zijn trainer was blijkbaar nog niet tevreden. KDB antwoordde hem met 'shut up, shut up'. "Uiteindelijk willen professionals altijd het beste in mekaar naar boven halen. Neem nu die discussie die de trainer en ik hadden tegen Real."

"Dan wordt daar zoveel over geschreven, zoveel over gedaan. En hier bij ons wordt daar zelfs niet meer over gepraat. Ach, wij zijn competitiebeesten onder mekaar. Iedereen wil gewoon winnen.”