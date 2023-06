Dries Mertens kan erover meespreken: hoe Spalletti nu behandeld wordt, zie je enkel in Napels

Een autostuur en een sabbatjaar: op die manier wordt Luciano Spalletti bedankt voor bewezen diensten. De man die Napoli voor het eerst sinds Maradona kampioen maakte, vertrekt er op typisch Napolitaanse wijze.

Misschien kan je maar beter op een hoogtepunt afscheid nemen. Akkoord, Napoli draait al meerdere jaren mee in de top van Italië. Maar dit historisch seizoen herhalen? Daar gaan we waarschijnlijk nog minstens 33 jaar op moeten wachten (verwijzing naar het kampioenenjaar 1990, red).

De omstandigheden waarin Luciano Spalletti bij Napoli vertrekt, zijn op zijn minst opmerkelijk te noemen. Aurelio De Laurentiis, voorzitter van de Napolitanen, is echter niet vies van wat controverse.

Zondag 28 mei 2023. Voor het Italiaanse Rai 3 komt De Laurentiis met het nieuws naar buiten dat coach Luciano Spalletti graag een sabbatjaar wil. "Spalletti is een vrije man. Als iemand naar jou toekomt en je zegt: 'Ik heb het maximum gegeven, een cyclus in mijn leven is afgerond, ik heb een contract bij jullie maar zou liever een sabbatjaar nemen'. Wat zou jij doen? Zou jij je daartegen verzetten?", klonk het.

Eerder in mei kwam de Toscaanse coach via mail te weten dat zijn contract eenzijdig werd verlengd door voorzitter De Laurentiis. Dezelfde overeenkomst, voor één seizoen. Zonder dat Spalletti daar iets over te zeggen had. Dat stootte hem tegen de borst, aangezien hij had gehoopt op een verbeterd contract. "Dit is een situatie die al langer broeit", gaf de Napoli-coach midden mei al aan.

Beter samen een plan opstellen, dan een fax op te sturen"

Het lijkt deel van de communicatiestijl van De Laurentiis. Wanneer een coach te populair wordt, is het tijd om hem op straat te zetten. "Spalletti merkte zeer terecht op dat er over zijn toekomst gepraat moest worden. Beter samen een plan opstellen, dan een fax op te sturen. Het echte probleem tussen beiden is meer iets van persoonlijke aard, dan iets projectmatig", verklaarde toonaangevend Italiaans voetbalanalist Marco Bucciantini.

De controversiële voorzitter heeft nooit goede relaties gehad met zijn trainers. De verstandhouding met Maurizio Sarri was volgens verschillende Italiaanse bronnen de allerergste. Die trok het desondanks tot drie seizoenen (van 2015 tot 2018, red). Naar Napolitaanse gewoonte is dat lang.

Ook Dries Mertens kan erover meespreken

Ook ten opzichte van spelers handelt de voorzitter op deze manier. Wanneer een speler te populair wordt, of te veeleisend is, is het tijd voor hem om te vertrekken. Na wekenlange onderhandelingen kon Mertens zich bijvoorbeeld niet vinden in een verminderd contract, en mocht hij beschikken. "Als je spelers te lang houdt, verliezen ze hun motivatie", sneerde De Laurentiis dit seizoen indirect naar de Belg.

De kans dat Napoli haar topspelers Victor Osimhen, Kim Min-Jae en Khvicha Kvaratskhelia lang zal houden, lijkt eerder klein. En ook dat is tenslotte een van de redenen waarom de relatie met Spalletti verzuurd is. Spalletti wou de garantie dat het drietal zou blijven na dit seizoen, terwijl De Laurentiis die niet kon geven.

Waarschijnlijk is hij achter de schermen al bezig met opvolgers. Want naast nieuwe spelers, moet Napoli nu ook opzoek naar een nieuwe coach. Kortom: het belooft weer een hectische zomer te worden in Zuid-Italië.