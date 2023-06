📷 OFFICIEEL Lommel haalt eerste versterking op in Jupiler Pro League

Lommel stond dit seizoen net niet in de play-offs voor de promotie. De club is druk bezig met het huiswerk voor volgend seizoen.

Lommel werd zevende in de Challenger Pro League. Daardoor moest het de play-offs voor de degradatie spelen in 1B. Het kwam echter niet in gevaar en wist zijn zevende stek uit de reguliere competitie te behouden.

Richting volgend seizoen wordt uitgekeken voor versterking. Met Igor Vetokele heeft het een eerste nieuwe speler onder contract gelegd. Hij komt transfervrij over van Westerlo, waar hij sinds de zomer van 2019 aan de slag was.

Eerder speelde de Angolese Belg onder andere ook voor STVV, Zulte Waregem en Cercle Brugge in ons land. Vetokele was bij Westerlo dit seizoen vooral invaller. In zijn periode bij Westerlo scoorde hij in 92 wedstrijden 19 keer.