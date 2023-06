Topspits ziet megatransfer naar Real Madrid in het water vallen: te oud en te duur

Real Madrid is op zoek naar een vervanger voor Karim Benzema, die voor de miljoenendeal naar Al-Ittihad koos. Daarvoor was Harry Kane in het vizier, maar de Koninklijke heeft de transfer van de Tottenham-spits afgeblazen.

Kane is natuurlijk een garantie voor doelpunten en een gevestigde waarde. Carlo Ancelotti had hem er graag bij gehad, maar Tottenham vroeg wel zo'n 116 miljoen euro voor hem. Bovenop zijn salaris van 20 miljoen zou dat wel een heel dure operatie worden. Kane wordt er eind juli ook 30 en bij Real zijn ze de kern aan het verjongen. Daarom vinden ze het beter om Rodrygo meer speelminuten te geven. De Braziliaanse aanvaller scoorde al belangrijke goals en wordt beschouwd als een groot talent. Hij heeft ook een goeie connectie met zijn landgenoot, Vinicius Jr. Real is na Jude Bellingham niet van plan om nog honderd miljoen voor een speler neer te tellen.