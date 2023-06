De verwoede zoektocht van KVM naar nieuwe spits: waarom het bijvoorbeeld zo moeilijk is om Prevljak te strikken

KV Mechelen is verwoed op zoek naar een nieuwe spits voor volgend seizoen. Smail Prevljak was de eerste naam die in beeld kwam, maar inmiddels lijkt het steeds onwaarschijnlijker dat de Bosniër in Mechelen terechtkomt. Daar zijn enkele redenen voor.

Reden 1: hoge salariseisen

Het is geen ingewikkelde wetenschap waarom mannen als Prevljak en Stef Peeters, spelers die gerust ook elders in onze eerste klasse aan de bak konden, seizoenen lang in Eupen spelen. Door de Qatarese inbreng kon aan de Kehreg de voorbije jaren goed verdiend worden. Het is zeer de vraag of dat in de toekomst nog het geval is.

Over het salaris van Prevljak doen verschillende cijfers de ronde. Toen de aanvaller in de winter van 2022 in de belangstelling van Anderlecht stond, moesten de Brusselaars een jaarsalaris van één miljoen euro voor hem veil hebben. Wat toen gevraagd werd, is uiteraard niet noodzakelijk wat hij in die periode bij de Panda's ook verdiende.

Er verschijnen ook berichten over een jaarsalaris bij Eupen dat dicht tegen de 400 000 euro per jaar aanleunde. Laat ons daar vanuit gaan, vanuit het standpunt van KVM zijnde, gesteld dat daar dan zeker nog wat bij moet komen. Dan zit je niet in een schijf die onmogelijk op te hoesten is, maar het zou hem wel één van de grootverdieners maken.

Om er zomaar een grootverdiener bij te nemen, is wellicht geen budgettaire ruimte. Dan moet eerst een andere naar Mechelse normen goed verdienende speler van de hand gedaan worden. Een Alessio Da Cruz, zeg maar. De Nederlandse Kaapverdiër stond op het punt te verhuizen naar de Serie B, maar die transfer is nog steeds niet rond.

Reden 2: veel interesse

Dat doet de mogelijkheden van KV om offensieve versterking te halen geen goed. Zeker omdat er ook veel interesse is voor Prevljak, die ondertussen ook onderhandelingen heeft aangeknoopt met opnieuw Anderlecht en ook het Duitse Darmstadt, dat net promoveerde naar de Bundesliga. KV kijkt ondertussen naar andere pistes.

Die gesprekken hoeven niet nefast te zijn, maar het is wel een teken aan de wand als een ambitieuzer plaatje of een kans om in een topcompetitie te spelen voorgesteld wordt. Of de Duitser Lauberbach of de Turk Dursun, dan wel financieel haalbaar zijn voor KVM, is nog maar de vraag. Wellicht moet er eerst uitgaand wat gebeuren.