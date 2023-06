Thomas Vermaelen werpt licht op wat de toekomst voor hem brengt

Thomas Vermaelen werd na zijn carrière als profvoetballer meteen assistent bij de Rode Duivels. Al duurde dat niet echt lang.

In januari 2022 werd Thomas Vermaelen assistent van de toenmalige bondscoach Roberto Martinez bij de Rode Duivels. Hij had toen afscheid genomen als profvoetballer hij Vissel Kobe.

Na het vertrek van Martinez bij de Rode Duivels werd hij niet meer in de staf van Domenico Tedesco opgenomen. Er werd gezocht naar een andere functie bij de voetbalbond, maar tot een akkoord kwamen beide partijen niet.

Vermaelen is momenteel dus op zoek naar een nieuwe job in het voetbalwereldje. Hij werd gelinkt aan STVV, maar daar werd Thorsten Fink tot nieuwe coach aangesteld. De oud-Rode Duivel liet zich bij ex-ploeg Ajax Amsterdam uit over zijn toekomst. Hij wil graag hoofdtrainer worden.

“Dat is iets wat ik in de toekomst misschien wel wil doen. Ik houd nog heel veel opties open. Ik ben al assistent geweest bij de nationale ploeg en dat beviel me wel. Ik vind het leuk om met mensen om te gaan en om op het trainingsveld te staan, dus misschien is dat iets dat ik in de toekomst wel wil doen”, klinkt het.