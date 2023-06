'Youri Tielemans krijgt plekje op verlanglijstje van Italiaanse topclub'

Waar speelt Youri Tielemans volgend seizoen? Het is al een vraag die sinds vorige zomer gesteld wordt over de Rode Duivel.

Youri Tielemans vertrekt bij Leicester City nadat zijn contract ten einde is. Waar zijn toekomst ligt, is momenteel nog niet duidelijk. Het voorbije jaar werd lang geopperd dat de Rode Duivel al een voorakkoord had met Arsenal, maar dat zou niet kloppen.

Toch lijkt de kans bijzonder groot dat Tielemans ook volgend seizoen in de Premier League zal spelen. Welke ploeg dat wordt, valt af te wachten. De interesse is alvast gigantisch groot, maar een beslissing is er nog niet.

Ook buitenlandse clubs mengen zich in de strijd om onze landgenoot. Volgens Het Laatste Nieuws mag je daar ook AC Milan bijrekenen. Na het ontslag van sportief directeur Paolo Maldini is de nood aan een sterke transferzomer gigantisch groot.

Het mislukte voorbije seizoen, met ook heel wat Belgen als teleurstellingen, wil men zo snel mogelijk doorspoelen. De komende dagen en weken worden knopen doorgehakt, het is uitkijken of Tielemans een prioriteit wordt voor coach Stefano Pioli.

Het grote voordeel is vooral dat Tielemans transfervrij overgenomen worden. Dat maakt het risico alvast veel kleiner, in vergelijking met bijvoorbeeld Charles De Ketelaere waarvoor vorige zomer 35 miljoen euro betaald werd.