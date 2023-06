'Anderlecht troeft Standard en Westerlo af voor sterkhouder bij 1A-club'

Diverse clubs toonden de voorbije maanden interesse in hem. En nu zou het er wel eens kunnen van komen.

Stef Peeters wist zich met KAS Eupen ternauwernood te redden in 1A. De ex-speler van Zulte Waregem, STVV en Cercle Brugge was toen wel al duidelijk over zijn voetbaltoekomst.

De middenvelder was einde contract bij de Panda's en besloot om niet meer te verlengen. Geïnteresseerde clubs konden hem dus gratis weghalen.

© photonews

"Ik vertrek", was hij formeel. Hij sloot daarbij zowel een Belgische topclub als een buitenlands avontuur niet uit.

Met zeven goals en evenveel assists was hij van groot belang in de degradatiestrijd voor KAS Eupen. Tijd voor een stapje hogerop dus.

Anderlecht concreet?

Westerlo, Anderlecht en Standard toonden allemaal interesse de voorbije maanden, terwijl er ook uit Frankrijk onder meer interesse was.

Paars-wit zou nu concreter geworden zijn in hun zoektocht naar een middenvelder. Volgens Het Laatste Nieuws wordt hij uitdrukkelijk genoemd.