Genk richt pijlen op voormalig Club-target: déze Chileen moet Genkse aanval versterken

Racing Genk zag vorig seizoen met Ito en Bongonda twee sterkhouders vertrekken. Nu ook Mike Trésor na een bijzonder sterk seizoen lijkt te vertrekken, willen de Limburgers actie ondernemen.

Racing Genk zou interesse tonen in Chileens flankaanvaller Alexander Aravena. Volgens La Dernière Heure hebben de Limburgers al een bod neergelegd bij Universidad Catolica. De 20-jarige aanvaller zou ongeveer twee miljoen euro moeten kosten.

Vorige zomer toonde ook Club Brugge belangstelling in de jongeling. Dit seizoen scoorde Aravena in totaal zeven keer in zeventien competitiewedstrijden voor de nummer vier in de Chileense hoogste voetbalklasse.

Aravena zou het perfecte profiel zijn om de Genkse aanvalshoede te versterken. Technisch directeur Dimitri de Condé gaf al aan dat het vinden van een extra flankaanvaller dé prioriteit voor de zomer is, aangezien Trésor naar alle waarschijnlijkheid andere oorden opzoekt en Ito en Bongonda destijds niet volledig vervangen zijn.