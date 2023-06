Kevin De Bruyne wenst jonkies veel succes: "Iedereen krijgt een drankje van mij"

Het is nog maar de tweede keer dat Kevin De Bruyne zijn eigen KDB-cup in Drongen moet missen. Ditmaal heeft hij wel een heel goede reden, want de Rode Duivel speelt straks de finale van de Champions League.

Niet dat hij een slechte reden had de eerste maal (2016) dat hij zijn eigen jeugdtoernooi moest missen: die dag trouwde hij namelijk met zijn vrouw Michèle Lacroix. Vandaag is de tweede maal dat de middenvelder van Manchester City verstek moet geven. In een videoboodschap wenst De Bruyne iedereen op de KDB Cup in Drongen veel succes. "De organisatie zal een groot scherm zetten zodat jullie de finale van de Champions League kunnen volgen. En iedereen krijgt ook een drankje van mij”, sluit hij af. Straks is het zover: om 21u staan Romelu Lukaku en Kevin De Bruyne lijnrecht tegenover elkaar in de finale van de Champions League.