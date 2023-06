OFFICIEEL: Youri Tielemans heeft nieuwe club gevonden: "Vandaag medische testen"

Youri Tielemans blijft dan toch in de Premier League voetballen. Hij wordt er herenigd met een oude bekende.

De Engelse journalist van The Athletic meldt Tielemans op het punt om zijn medische testen bij Aston Villa af te leggen. Zo zal de Belgisch international terug herenigd worden met voormalig ploegmaat Leander Dendoncker. De twee speelden nog samen in het laatste kampioenenjaar van Anderlecht (2016-2017).

En zo vist AS Roma, dat concrete interesse toonde in de centrale middenvelder, achter het net. De Romeinen zouden zelfs al twee keer gesproken hebben met zijn managers. Naast Roma toonden ook Milan en Galatasaray concrete interesse in de Rode Duivel.

Tielemans was na dit seizoen gratis op te pikken bij Leicester City. Zelf gaf hij al aan het liefst van al in de Premier League te blijven voetballen. Met Aston Villa gaat dat nu gebeuren, en zal hij volgend jaar ook Europees voetbal spelen. 'The Villans' plaatsen zich met een zevende plek in de Premier League voor de Conference League.

Ook Fabrizio Romano en Aston Villa zelf kondigden al aan dat de transfer in kannen en kruiken is. Tielemans tekent een contract van vier seizoenen in Birmingham.

