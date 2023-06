'Snel gehandeld: reeksgenoot haalt speler op bij KAA Gent'

KAA Gent is druk in de weer met het huiswerk voor volgend seizoen. En daar kunnen ook andere teams nu van profiteren.

Na 3,5 jaar vertrekt Bruno Godeau bij KAA Gent, zo liet de club enkele dagen geleden op zijn officiële kanalen weten. Zijn contract liep af en werd niet verlengd.

Bruno Godeau is een jeugdproduct van RSC Anderlecht en speelde in het verleden al bij Zulte Waregem, Westerlo, Oostende en Moeskroen. En nu heeft hij een nieuwe ploeg op het oog.

De polyvalente verdediger zal daarbij ook deze keer 'gewoon' in België blijven, want hij blijft in 1A voetballen volgend seizoen.

STVV

STVV staat op het punt om hem in te lijven. Dat weet op zijn minst Het Belang van Limburg te melden op zaterdag.

De 31-jarige verdediger kan er een meerjarig contract ondertekenen en lijkt zo opnieuw verzekerd van een mooie voetbaltoekomst.