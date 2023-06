Knoop doorgehakt: UEFA zet twee Rode Duivels in de bloemetjes na weergaloos seizoen

Manchester City heeft de Champions League gewonnen. En dus weten we hoe alles is afgelopen voor dit seizoen.

Manchester City klopte in de finale Internazionale met 1-0. En daarmee hebben Kevin De Bruyne & co hun prijs (en de treble) te pakken.

Ondertussen heeft de Europese voetbalbond UEFA ook de laatste knopen doorgehakt en hun team van het seizoen bekendgemaakt. Daarbij ook een aantal Belgen.

Uiteindelijk hebben twee Rode Duivels het team gehaald. En echte grote verrassingen zijn dat eigenlijk ook niet.

Kevin De Bruyne viel in de finale snel uit, maar was gedurende de campagne wel heel belangrijk voor The Citizens. En hij is dus niet de enige.

👕✨ Introducing the 2022/23 UEFA Champions League Team of the Season, as selected by UEFA's Technical Observer panel.Who would be your captain? ©️🤷‍♂️ #UCL || #UCLfinal pic.twitter.com/tMrT2z3LPQ — UEFA Champions League (@ChampionsLeague) June 11, 2023

In doel heeft Thibaut Courtois namelijk meermaals zijn klasse weten te bewijzen. Ook hij heeft dus het team van het seizoen gehaald.

Verder weinig grote verrassingen. Veel spelers van de finalisten en ook Vinicius Junior van Real Madrid na een sterk seizoen.