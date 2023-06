Analist begrijpt keuze Tielemans, maar komt met waarschuwing: "Nu of nooit"

Youri Tielemans trekt volgend seizoen, enigszins verrassend, het shirt van Aston Villa aan. Niet iedereen vindt die keuze even verrassend.

Na dit seizoen liep Youri Tielemans' contract bij Leicester City ten einde. Na veel gespeculeer, zo zouden AS Roma en AC Milaan concrete interesse getoond hebben in de Belg, koos Tielemans enigzins verrassend voor Aston Villa.

Filip Joos begrijpt de keuze van de 26-jarige middenvelder alvast heel goed. "Maar" Aston Villa? "Wie dat zegt, vergeet dat ze Europees spelen, een geweldige tweede seizoenshelft achter de rug hebben én dat zijn ploeg Leicester City gedegradeerd is", stelt hij. "Ik vind het een heel verstandige keuze. Aston Villa heeft de wind in de zeilen en met Unai Emery staat er een geweldige coach aan het roer."

Wel komt de analist met een waarschuwing voor Tielemans. "Het is nu of nooit om opnieuw 100 procent Tielemans te worden op reguliere basis. Hij gaat naar een goede club om zijn carrière voort te zetten. Het is mooi dat hij nu ook de verantwoordelijkheid zal krijgen van een coach die goed voetbal nastreeft."