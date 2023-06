Kylian Mbappé haalt snoeihard uit nadat PSG laat weten dat hij niet wil verlengen

Het waait stevig bij Paris Saint-Germain. De club maakte bekend dat Kylian Mbappé zijn contract bij de club niet wil verlengen.

Paris Saint-Germain liet weten dat Kylian Mbappé, wiens contract tot midden 2024 loopt, de optie van een extra seizoen in zijn contract niet wil lichten. Het was eenzijdige optie die de speler kon activeren.

Mbappé begrijpt het tumult niet, nadat de club het nieuws wereldkundig maakte. In een verklaring aan het Franse persbureau AFP laat de Fransman weten dat hij de club al op 15 juli 2022 op de hoogte bracht van dat nieuws.

“Het enige doel van de brief was dus om te bevestigen wat al eerder mondeling was verklaard”, klonk het bij de Parijse superster. “Ik heb nooit met PSG gesproken over een contractverlenging.”

De club zit daardoor aardig in de problemen, want ze hadden echt op dat extra jaar gerekend. Als Mbappé deze zomer niet verkocht wordt, dan vertrekt hij volgende zomer gewoonweg transfervrij bij PSG en daar hadden ze totaal niet op gerekend.