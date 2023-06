🎥 OFFICIEEL Union heeft de vervanger voor Siebe Van Der Heyden beet

Siebe Van Der Heyden heeft aangekondigd dat hij deze zomer wil vertrekken bij Union SG. De club anticipeert en heeft al een vervanger binnengehaald.

De kans dat Siebe Van Der Heyden volgend seizoen nog voor Union SG speelt is bijzonder klein. Union SG wacht niet tot de transfer van de sterkhouder rond is. Het heeft al een vervanger voorgesteld.

Het haalt Fedde Leysen weg in Nederland. “De 19-jarige Belgische linksvoetige verdediger was vorig seizoen actief bij Jong PSV. Hij tekent voor drie seizoenen met een optie op nog een seizoen. Leysen is einde contract bij PSV Eindhoven en komt transfervrij over.”

“Leysen speelde 53 wedstrijden voor Jong PSV over twee volledige seizoenen, in de Keuken Kampioen Divisie (tweede afdeling). Hij is ook Belgisch international bij de U20, hij is er al ploeggenoot van onze Arnaud Dony. Vorig seizoen eindigde Fedde met Jong PSV op een veilige 14e plaats in de tweede afdeling.”