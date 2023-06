Wat als... KAA Gent geen investeerder vindt: Ivan De Witte legt de gevolgen uit

KAA Gent staat te koop werd een tijdje geleden geopperd. De club noemde het eerder een zoektocht naar een investeerder.

Het plan van KAA Gent was om tegen 30 juni rond te zijn met een nieuwe geldschieter voor de club. Goed voor het boekjaar dat dan afgesloten wordt, maar ook voor de inkomende transfers die moeten gebeuren.

De investeerder is dus meer dan welkom, al staat de club ook voor een historisch moment. Volgend seizoen zou Ivan De Witte voor het 25ste jaar voorzitter van de Buffalo’s kunnen zijn. 30 juni is nog altijd de bedoeling om vers kapitaal te hebben, desnoods zonder De Witte.

“De Vlaamse regering is laatst nog bijna gevallen door het te sterk vasthouden aan een deadline. Ik spreek liever over een streefdoel. Deadline, het woord dead zit daarin. Een financierder vinden is makkelijk. Iemand die past bij de club, dat is een ander onderwerp”, zegt De Witte in Het Nieuwsblad.

De supporters kunnen alvast op beide oren slapen. “Ik begin aan mijn 25ste jaar als voorzitter. Dat zou een mooi moment kunnen zijn om af te ronden, maar het hangt ervan af wat nu gebeurt. Als het nuttig zou zijn dat ik de fakkel doorgeef, geen probleem. Ik denk in het belang van de club. Als er niets uit de bus komt, zullen we dat ook aankondigen. We kunnen voort. De club is niet dood. Een investeerder zou goed zijn, maar we gaan ons niet laten dwingen.”