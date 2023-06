Kan Racing Genk Trésor aan boord houden? Dít bedrag willen Genkies voor hun goudhaantje

Mike Trésor was een van de absolute smaakmakers in de Jupiler Pro League het voorbije seizoen. De aanvallende middenvelder werd beloond met een selectie voor de Rode Duivels.

Maar liefst 24 assists gaf de Belg met Burundese roots dit seizoen bij Genk: een clubrecord. Het leverde hem niet alleen de prijs van assistenkoning op, maar ook die van 'Speler van Het Jaar', De Ebbenhouten Schoen en nu dus ook een selectie voor de Rode Duivels.

Het is de buitenlandse clubs dan ook niet ontgaan. Zo is al een tijdje bekend dat het Burnley van Vincent Kompany gecharmeerd zou zijn door de Genkse spelmaker. Deze week werden ook nog eens Crystal Palace en Lille OSC aan dat lijstje toegevoegd.

De vraagprijs voor de kersvers Rode Duivel is echter niet min. Zo weet Het Laatste Nieuws dat Genk om en bij de 25 miljoen euro wil vangen voor Trésor. Dat is dus een vraagprijs die in de buurt komt van die van Sander Berge (die destijds voor dat bedrag vertrok naar Sheffield United).